Tarsus'ta Kamyonun Altında Kalan 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin Tarsus'ta geri manevra yapan kamyonun altında kalan 22 yaşındaki Sabri Taş yaşamını yitirdi; olay savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:38
Kaza Detayları

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ağabeyinin kullandığı kamyonun geri manevra yaptığı sırada altında kalan 22 yaşındaki Sabri Taş hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice Mahallesi ile Adana Zeytinli Mahallesi sınırında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sabri Taş (22), ağabeyi S.T. kamyonla geri manevra yaptığı esnada aracın altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabri Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

