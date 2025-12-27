DOLAR
Tarsus'ta Tozkoparan Şehitleri Dualarla Anıldı

Tarsus Ulaş Mahallesi'ndeki anma programında Tozkoparan Müfrezesi şehitleri ve tüm şehitler dualarla yad edildi; Ali Boltaç, geleneklerin korunması ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:18
Ulaş Mahallesi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, geleneksel ikramlar yapıldı

Tarsus'un Ulaş Mahallesi'nde, Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede kurulan Tozkoparan Müfrezesinde şehit düşenler başta olmak üzere tüm şehitler anısına anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Ulaş Mahallesi Camii önünde gerçekleştirilen etkinliğe; Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Soner Yetgin, Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın ve mahalle sakinleri katıldı.

Program kapsamında mahalle kadınları tarafından hazırlanan geleneksel dövme pilavı ve yüksük çorbası vatandaşlara ikram edilirken, ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Başkan Boltaç programda vatandaşlarla bir araya gelerek şehitlerin anılmasının ve geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Boltaç konuşmasında şunları söyledi:

"Memleketimiz için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Tarsus Belediyesi olarak bu tür programlara her zaman destek vermeye hazırız. Geleneklerimizi ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Aksi halde zamanla yok olup giderler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin örf ve adetlerimizi öğrenmesi için var gücümüzle çalışacağız"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Boltaç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Geçmişini bilmeyen, ecdadını tanımayan geleceğini inşa edemez. Kurtuluş Savaşı sadece askeri bir başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun eseridir. Omuz omuza verdiğimizde bu milletin neler başarabileceğini tarih göstermiştir. Benim siyasetim gönül kazanmak üzerinedir. Bu millet bana hizmet etme sorumluluğu verdi ve ben de ‘ama, lakin, fakat’ demeden çalışmaya devam edeceğim."

Başkan Boltaç, konuşmasının sonunda cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

