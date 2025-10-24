Tatour'dan çağrı: Gazze Mahkemesi önünde İsrail'e bağlayıcı yaptırımlar

Dr. Lana Tatour, Gazze Mahkemesinin İstanbul oturumu kapsamında İsrail'e karşı sembolik söylemler yerine bağlayıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 11:44
Tatour: İsrail uluslararası kamuoyu önünde hesap vermeli

NURİ AYDIN - Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Lana Tatour, Gazze'de işlenen suçlar nedeniyle İsrail'in uluslararası kamuoyu önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Tatour, Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze Mahkemesinin hedefi: Soykırım karşısında adalet arayışı

Tatour, Gazze Mahkemesinin amacının İsrail'in uluslararası platformda hesap vermesini sağlamak olduğunu belirterek, mahkemeyi "soykırım karşısında adalet arayışı" olarak tanımladı. Mahkemenin, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştıran küresel ve bağımsız bir girişim olduğunu hatırlattı.

Uluslararası toplum ve sistemlerin başarısızlığı sonucu sivil inisiyatiflerin devreye girdiğini söyleyen Tatour, mahkemenin ayrıca İsrail'in işgal, yerleşimci sömürgecilik ve apartheid politikalarını da önemli başlıklar arasında ele aldığını kaydetti.

Batı medyası eleştirisi: Gerçekleri çarpıtmak

Tatour, Batı medyasının Gazze hakkında İsrail yanlısı söylemler kullanarak gerçekleri çarpıttığını ve kamuoyunu yanıltarak Gazze'deki soykırımı beslediğini ifade etti. Batılı basın kuruluşlarının Gazze'de öldürülen gazeteciler karşısında dayanışma göstermediğini vurguladı ve bu kuruluşların meslek etiğini terk ettiğini söyledi.

Tatour, Batı medyasının yayın politikaları konusunda hesap vermesi gerektiğini belirterek, Anadolu Ajansı, Al Jazeera ve Middle East Eye gibi kuruluşların çalışmalarının bu bağlamda son derece önemli olduğunu değerlendirdi.

Uluslararası topluma somut adım çağrısı

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Tatour, uluslararası topluma İsrail'e karşı etkin ve somut adımlar atma çağrısında bulundu. Tatour, İsrail'in hem Gazze'ye hem de Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdüğünü ve hiçbir yaptırımla karşılaşmadan "tam bir dokunulmazlıkla" hareket ettiğini söyledi.

"İhtiyacımız olan şey boş söylemler ya da sahada karşılığı olmayan açıklamalar değil. Gereken, İsrail'e yönelik ciddi yaptırımlar içeren somut adımlardır." Tatour, gerçek sonuçlar almak için İsrail'e yönelik bağlayıcı yaptırımların zorunlu olduğunu ve bunlardan birinin İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğini askıya almak olabileceğini belirtti.

Avustralya'da kamuoyu ve hükümet eleştirisi

Tatour, Avustralya hükümetinin Gazze politikasını eleştirerek Canberra yönetiminin kamuoyunun iradesine aykırı hareket ettiğini söyledi. Ülkenin soykırımı önleme yükümlülüğüne rağmen hükümetin İsrail'in çıkarlarını öncelediğini ve Filistinlilerin haklarını yok saydığını kaydetti.

Yakın zamanda yüz binlerce kişinin Avustralya sokaklarına çıkarak Gazze'ye destek verdiğini hatırlatan Tatour, "Avustralya halkı İsrail'e yaptırım uygulanmasını istiyor. Buna rağmen hükümet, vatandaşlarının iradesine karşı hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Lana Tatour, İsrail'in Gazze'de işlediği...

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Lana Tatour, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

