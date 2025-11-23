Tavşanlı'da 1. Rahvan At Yarışları'nda 'Albora' Şampiyon

Kütahya Tavşanlı'da ilk kez düzenlenen 1. Rahvan At Yarışları'na sekiz ilden at ve jokey katıldı; İkibey At Çiftliği'nin 'Albora'sı birinci oldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:59
1. Tavşanlı Rahvan At Yarışları'nda heyecan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Rahvan At Yarışları yoğun ilgi gördü. Sekiz farklı ilden gelen atlar kıyasıya rekabet etti ve yarışlar, bölge sporseverlerinin beğenisini kazandı.

Organizasyon, Tavşanlı Belediyesi ev sahipliğinde Tavşanlı Atlı Spor Pisti'nde yapıldı. Yarışlara Kütahya ile birlikte Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar, Bursa, İzmir, Manisa ve Aydın illerinden çok sayıda tay ve jokey katıldı. Vatandaşlar ve ilçe protokolü yarışları takip etti.

Yarışlar, yaşlı, taze beşli, deste, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinin de yer aldığı dokuz kategoride gerçekleştirildi; bölgede iddialı atlar piste çıktı. Pisti dolduran seyirciler organizasyonun başarılı olduğunu vurgulayarak, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve ekibine teşekkür etti.

Yarışların öne çıkan ismi: "Albora"

Yarışların dikkat çeken temsilcilerinden biri, İkibey At Çiftliği'ne ait İngiliz atı "Albora" oldu. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir adına yarışan Albora, zorlu mücadele sonunda birincilik elde ederek kupayı kazandı.

Tavşanlı Atlıspor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uçar, ilk kez düzenlenen organizasyona destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti ve yarışların gelenekselleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş, Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

