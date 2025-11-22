Tavşanlı'da Kış Lastiği Denetimleri: Toplu Taşıma Uyumlu

Tavşanlı'da kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte trafik ekipleri kışlık lastik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde belirlenen kilit noktalarda kurulan denetim istasyonlarında araçlar titizlikle kontrol ediliyor.

Denetim noktaları ve uygulama

Denetim istasyonlarında araçların lastik derinlikleri ve kış lastiği zorunluluğuna uygunluğu inceleniyor. Polis ekipleri yapılan kontrollerde standartlara uyumu değerlendirdikten sonra gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Sonuçlar ve yetkili açıklamaları

Denetimler sırasında yapılan ilk tespitlere göre, ilçe genelindeki toplu taşıma araçlarının büyük bir çoğunluğunun kışlık lastik takma kuralına uyarak gerekli önlemleri aldığı belirlendi. Yetkililer bu durumun sevindirici olduğunu, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve kurala uymayan sürücülere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Denetimlerin devamı ve sürücü uyarıları

Şehir içi trafik akışının yoğun olduğu güzergâhlar başta olmak üzere, ilçenin farklı noktalarında kış lastiği denetimlerinin aralıksız devam edeceği kaydedildi. Sürücüler, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kış lastiği zorunluluğuna riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

TOPLU TAŞIMALARA DENETİM