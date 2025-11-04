Tavşanlı’da Melki Mantarı İlgisi: Kilo 150-200 TL

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarları, Melki (Kanlıca) mantarının tezgâhlarda yer almasıyla canlandı; kilosu 150-200 TL aralığında satılıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:24
Tavşanlı pazarları Melki (Kanlıca) ile doldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarları, güz mevsiminin gözde lezzeti Melki (Kanlıca) mantarının tezgâhlarda yer almasıyla adeta şenlendi. Sonbahar ve kış aylarında yoğun talep gören mantar, bölge halkının ilgisini çekiyor.

Fiyat ve talepteki artış

Pazarda Melki mantarı için özel bölümler oluşurken, satış yapan esnafın tezgâhları rağbet görüyor. Melki mantarının kilosu 150 TL ile 200 TL arasında, kalite ve tazeliğe göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Esnaf, fiyatın yüksek olmasını, mantarın dağlık bölgelerde zorlu arayışlarla toplanmasına bağlıyor. Doğal ortamında toplanan bu lezzet, toplama güçlüğüne karşın tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Semt pazarlarındaki satıcılar, Melki mantarının pazarda sezonun gözdesi haline geldiğini belirtiyor ve talebin önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade ediyor.

