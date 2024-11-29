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Tayland ve Singapur, İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Tayland ve Singapur, gıda, enerji, yeşil ekonomi ve dijital alanlarda işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:02
Tayland ve Singapur, İşbirliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Tayland ve Singapur'dan Güçlü İşbirliği Adımı

Tayland ve Singapur, gıda, enerji, yeşil ekonomi ve dijital entegrasyon alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Singapurlu mevkidaşı Lawrence Wong'u başkent Bangkok'ta ağırladı.

Ortak Basın Toplantısı

İki lider, düzenledikleri ortak basın toplantısında, mevcut işbirliklerini artırmak için anlaştıklarını ifade etti. Shinawatra, bu ziyaretin iki ülke için ilişkileri geliştirmek ve gelecek işbirliklerini planlamak adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Gelecek yıl daha fazla üst düzey ziyaretin gerçekleşmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Wong'un Ziyareti

Mayıs ayında göreve gelen Singapur Başbakanı Wong'un, Dün yaptığı bu ziyaret, her iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılına girmesi nedeniyle büyük önem taşıdığını ifade etti. Wong, “İki ülke arasındaki güçlü ticaret ve yatırım bağlantıları var. Savunma kuruluşlarımız da uzun süreli işbirliğinden yararlanmaktadır.” dedi.

Gıda Güvenliği Üzerine Vurgu

Wong, Tayland'ın yeşil enerji ve gıda üretimi konusundaki önemine dikkat çekerek, gıda güvenliğinin Singapur için de kritik bir mesele olduğunu belirtti. Tayland'ın gıda güvenliği konusundaki çabalarına övgüde bulundu.

ASEAN Dijital Ekonomi Çerçevesi

Wong, Tayland’ın ASEAN Dijital Ekonomi Çerçeve Anlaşması'nın başkanlığını yaparak dijital ekonominin entegrasyonu konusundaki yoğun çabaları için teşekkür ettiğini belirtti. Singapur, Tayland'ın bu alandaki liderliğini desteklemektedir.

Tayland'ın İhracat Potansiyeli

Dahası, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, ülkesinin Singapur'a birinci sınıf pirinç ve organik yumurta ihraç etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, eğitim alışverişleri için insan kaynaklarının geliştirilmesine dair görüşmelerin de yapıldığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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