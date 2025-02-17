Tayvan Çevresinde Çin'e Ait 41 Askeri Hava Aracı ve 9 Geminin Tespiti

Tayvan, çevresinde Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 9 gemi tespit edildiğini bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde görülen 41 askeri hava aracından 28'inin Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi aştığını ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği kuzey, orta ve güneybatı alanlarında uçuş yaptığını belirtti.

Ayrıca, Ada çevresinde ön plana çıkan Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi olduğu da ifade edildi. Tayvan ordusunun durumu izlediği ve gereken yanıtı verdiği belirtildi.

Bu uçuşlar ve gemi devriyeleri, Kanada donanmasına ait bir savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Bahsi geçen Ottowa fırkateyni, 2023'te Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapan ilk Kanada savaş gemisi olurken, bu geçişin 2022'den bu yana 6. gerçekleştiği bildirildi.

Pekin yönetimi, bu geçişi "Tayvan Boğazı'nda bilerek sorun yaratmaya yönelik bir eylem" olarak nitelendirerek tepkisini ortaya koydu.

Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık statüsüne sahip olmasına rağmen, Çin'in topraklarının bir parçası olarak gördüğü Ada üzerindeki egemenlik ihtilafı devam ediyor. Son yıllarda Çin, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırırken, gerekirse güç kullanımı tehdidinde bulundu. Çin, ayrıca Tayvan Boğazını kendi kara suları olarak görerek yabancı askerî varlığına karşı çıkıyor ve bu durum, bölgedeki gerginlikleri artırıyor.