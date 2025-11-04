TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

TBB ve Adalet Bakanlığı onaylı yeni tarife Resmi Gazete'de yayımlandı. Maktu ücretlerde yaklaşık %36 artışla dava ve danışmanlık ücretleri güncellendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:07
TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın hazırlayıp Adalet Bakanlığı'nın onayladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 2026 yılı tarifesi beklentileri sürerken ara güncelleme niteliği taşıyor.

Güncellemenin kapsamı

Yapılan düzenleme ile avukatlık hizmetlerine ilişkin taban ücretler, değişen ekonomik koşullar ve artan maliyetler dikkate alınarak yeniden belirlendi. Maktu ücretlerde yaklaşık %36 artış öne çıkıyor ve yeni tarife bir sonraki genel düzenlemeye kadar geçerli olacak.

Dava ücretleri

Tarifede dava takipleri için belirlenen maktu ücretlerde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre avukatlık ücretleri davanın türüne ve görüldüğü mahkemeye göre 9 bin TL ile 120 bin TL arasında değişecek.

Asliye Mahkemeleri: 45 bin TL.

Ağır Ceza Mahkemeleri: 65 bin TL.

Sulh Hukuk Mahkemeleri: 30 bin TL.

Tüketici Mahkemeleri: 22 bin 500 TL.

İcra Takipleri: İcra dairelerindeki genel takipler için 9 bin TL, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 20 bin TL.

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Danışmanlık ücretleri

Hukuki danışmanlık hizmetlerinin ücretleri de güncellendi. Büroda sözlü danışma ilk 1 saat için 4 bin TL, ilk saati aşan her 1 saat için 1 800 TL ek ücret uygulanacak. Yerinde danışmanlık (avukatın müvekkilin bulunduğu yere gitmesi) 1 saate kadar 7 bin TL olarak belirlendi.

Sözleşme ve vasiyetname ücretleri

Günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan belge düzenleme hizmetlerinin ücretleri de yeniden düzenlendi. Basit sözleşmeler için 8 bin TL; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname gibi kapsamlı ve teknik belgeler için asgari ücret 32 bin TL oldu.

Yürürlük ve etkileri

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bugünden itibaren açılacak davalar ve yapılacak hukuki işlemler için geçerli olacak. Düzenleme hem adalete erişim maliyetleri hem de avukatların mesleki gelirleri açısından önemli sonuçlar doğuracak ve 2026 yılı ücret beklentileri için bir taban oluşturacak.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti