TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın hazırlayıp Adalet Bakanlığı'nın onayladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 2026 yılı tarifesi beklentileri sürerken ara güncelleme niteliği taşıyor.

Güncellemenin kapsamı

Yapılan düzenleme ile avukatlık hizmetlerine ilişkin taban ücretler, değişen ekonomik koşullar ve artan maliyetler dikkate alınarak yeniden belirlendi. Maktu ücretlerde yaklaşık %36 artış öne çıkıyor ve yeni tarife bir sonraki genel düzenlemeye kadar geçerli olacak.

Dava ücretleri

Tarifede dava takipleri için belirlenen maktu ücretlerde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre avukatlık ücretleri davanın türüne ve görüldüğü mahkemeye göre 9 bin TL ile 120 bin TL arasında değişecek.

Asliye Mahkemeleri: 45 bin TL.

Ağır Ceza Mahkemeleri: 65 bin TL.

Sulh Hukuk Mahkemeleri: 30 bin TL.

Tüketici Mahkemeleri: 22 bin 500 TL.

İcra Takipleri: İcra dairelerindeki genel takipler için 9 bin TL, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 20 bin TL.

Danışmanlık ücretleri

Hukuki danışmanlık hizmetlerinin ücretleri de güncellendi. Büroda sözlü danışma ilk 1 saat için 4 bin TL, ilk saati aşan her 1 saat için 1 800 TL ek ücret uygulanacak. Yerinde danışmanlık (avukatın müvekkilin bulunduğu yere gitmesi) 1 saate kadar 7 bin TL olarak belirlendi.

Sözleşme ve vasiyetname ücretleri

Günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan belge düzenleme hizmetlerinin ücretleri de yeniden düzenlendi. Basit sözleşmeler için 8 bin TL; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname gibi kapsamlı ve teknik belgeler için asgari ücret 32 bin TL oldu.

Yürürlük ve etkileri

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bugünden itibaren açılacak davalar ve yapılacak hukuki işlemler için geçerli olacak. Düzenleme hem adalete erişim maliyetleri hem de avukatların mesleki gelirleri açısından önemli sonuçlar doğuracak ve 2026 yılı ücret beklentileri için bir taban oluşturacak.