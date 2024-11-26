TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu Toplandı: Çocukların Güvenliği İçin Acil Önlemler

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığı Araştırma Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında bugünkü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, önemli açıklamalarda bulundu.

Eda Şirnevai'den Kritik Uyarılar

Eda Şirnevai, zorbalığa maruz kalan çocuk kadar, zorbalığı uygulayan ve zorbalığa tanık olan çocukların da desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 sonunda Türkiye'nin nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünün çocuklardan oluştuğu ve çocukların toplam nüfus içindeki oranının yüzde 26'ya ulaştığını belirtti.

Akran Zorbalığı Nedir?

Şirnevai, akran zorbalığını bir çocuğun bir veya daha fazla akranı tarafından kasıtlı olarak tekrar eden ve zarar verici bir şekilde hedef alınması şeklinde tanımladı. Akran zorbalığının temel özellikleri arasında kasıtlılık, tekrarlanan davranışlar ve güç dengesizliği bulunduğunu vurguladı.

Zorbalığın Türleri ve İstatistikler

Akran zorbalığı türlerinin fiziksel, sözel, sosyal ve siber zorbalık olduğunu ifade eden Şirnevai, Türkiye Çocuk Araştırması sonuçlarını paylaşarak, zorbalık türlerine ilişkin oranların ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti:

Dışlanma: %7,2

Alay edilme: %7,7

Kötü söylenti yayma: %4,8

Vurulma, itme, çekme: %4,4

Tehdit edilme: %2,1

Destek İhtiyacı Vurgusu

Şirnevai, zorbalığa maruz kalan çocuklar kadar, zorbalık yapan ve zorbalığa tanık olan çocukların da desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Aileler ve eğitim sisteminin bu konuda farkındalık ve bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çekti.

Siber Zorbalık ve Oyunlar