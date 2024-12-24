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TBMM Araştırma Komisyonu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, medyanın etkisini ele alarak toplandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:38
TBMM Araştırma Komisyonu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon, toplumda meydana gelen şiddet olaylarına değinirken, medyanın bu sorunların çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Medyanın Rolü ve Dili Üzerine Eleştiriler

Cevizoğlu, medyanın toplumsal algıların şekillenmesindeki önemine vurgu yaparak, kadın ve erkeklere yönelik şiddet haberlerinde kullanılan kalıplaşmış ifadelerin, doğru bilgilerin içinden yanlışları ayırt etmeyi zorlaştırdığını ifade etti. Özellikle görsel medyanın kadına yönelik cinayetler ve ayrımcılık konusundaki dilinin erkek egemen olduğunu vurguladı.

Ebubekir Şahin'den Açıklamalar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, komisyonun ardından gerçekleştirdiği sunumda, gündüz kuşağı programlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, medyanın bu tür yayınları artırdığına dair şikayetler aldıklarını ifade etti. Şahin, "Kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili 1 Ocak itibarıyla denetimlerimizi daha sıkı yapacağız" dedi.

Denetim Stratejileri

Şahin, gündüz kuşağı programlarının denetimi ile ilgili sürdürdükleri çalışmalara değinerek, izleyicinin gönlünü kazanmayı hedeflediklerini ancak bu konuda zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi.

RTÜK'ten Yöntemler ve Yaptırımlar

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, yayın hizmetlerinin etik ve hukuki standartlara uygunluğunu sağlamak için çeşitli yaptırımlar uyguladıklarını belirtti. Gelen şikayetlerin yüzde 31'inin ahlaka aykırı yayınlar hakkında olduğunu söyleyen Güler, cezaların ihlalin niteliğine göre belirlendiğini ve ağır ihlallerde daha yüksek yaptırımlar uygulandığını bildirdi.

Milletvekillerinden Önemli Vurgular

Toplantıda söz alan milletvekilleri, gündüz kuşağı programlarındaki şiddet diline, aile değerlerine karşı tehditler ve RTÜK'ün tarafsızlığına dair endişelerini dile getirdiler. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, çizgi filmlerde de yaygın olan şiddet diline dikkat çekti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, sanal platformların toplumsal değerler üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, bu konuda derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, gündüz kuşağı programlarına dair marjinal kararların alınmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Toplantı, kadına yönelik şiddet ve medya ilişkisini tüm boyutlarıyla ele alarak, bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

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