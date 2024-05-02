TBMM Başkanı Kurtulmuş, anayasa görüşmeleri için İYİ Parti’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi ile görüşen Numan Kurtulmuş, bugün İYİ Parti ile de görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşen Kurtulmuş, “15 siyasi parti, 6 grubu olan parti bulunuyor. Bu, çoğulculuk işaretidir. Yaptığım ziyaretlerde, siyasi partilerin önyargısız olarak konuya yaklaşmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye, Meclis’e yakışan şekilde yeni anayasayı ya da kapsamlı bir değişikliği yaparak ihtiyaçlara cevap verecektir” ifadelerini kullandı.





İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Nazik ziyaret için teşekkür ediyorum. Parlamenter demokratik sistem arayışımız devam etmekte. Bu yönde bir anayasa değişikliği söz konusu olursa, o zaman konuyu değerlendirebiliriz. Türkiye’nin öncelikli başka sorunları bulunmaktadır. Anayasa değişikliği konusunun, diğer önemli konuları gölgede bırakmaması gerekiyor. Ülke ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde” ifadelerini kullandı.