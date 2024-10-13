TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de İslam Ümmeti için Birlik Çağrısı Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) toplantısında konuştu. Kurtulmuş, önemli bir mesaj vererek, "Tarihin bu kritik döneminde tüm insanlığın, özellikle İslam ümmetinin birlik ve beraberlik sergilemesi gerektiğini" ifade etti.

Kritik Dönemde Birlik Olmanın Önemi

Kurtulmuş, "Böyle bir birliktelik olmadan hem Müslümanlara hem de insanlığın tamamına yönelik haksızlıklarla baş etmenin imkansız olduğunu" belirtti. Ayrıca, toplantıya katılan ülke temsilcilerine Türk halkının selamını iletti.

Sosyal ve Ekonomik Sorunların Ortak Teması: Filistin

Toplantıda, sosyal, ekonomik ve politik sorunların merkezi olarak Gazze, Kudüs ve Filistin konularının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Filistin halkı, modern tarihin en acımasız soykırıma maruz kalıyor" dedi. Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası kurallara uymadığını belirterek, "İsrail, ağır bombardımanlarla Lübnan halkına da saldırıyor. Bu bağlamda Lübnan halkıyla dayanışmamızı ifade ediyorum" dedi.

Uluslararası Mahkemelerde Hesaplaşma Zamanı

Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve destekçilerinin suç işlemeye devam ettiğini ve er ya da geç uluslararası mahkemelerde hesap vereceklerini vurguladı. Kurtulmuş, "Netanyahu, bu savaşı kaybetmeye mahkum. Burada esas soru, nasıl ve ne zaman kaybedeceğidir" şeklinde konuştu.

Filistin Davası İçin Birlikte Hareket Edilmesi Gerekiyor

Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu'nda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaparak, "Filistin gibi ortak çıkarlar söz konusu olduğunda siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp hareket etmeliyiz. Omuz omuza durmalıyız. İSİPAB'ın temel işlevlerinden biri Filistin davasını savunmaktır" dedi. Kurtulmuş, kardeş ülkeleri bu konuda en yüksek önceliği vermeye çağırdı.

Adalet ve Barış İçin Eyleme Geçme Zamanı

Son olarak, adalet ve barış için Filistin halkının haklarına bağlılıklarını pekiştirmek için bu fırsatın değerlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, "Tüm üyelerin desteğini alabilecek bir karar tasarısını desteklemek bizler için zorunludur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre şehrinde, PAB Genel Kurulu kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eşgüdüm toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre şehrinde, PAB Genel Kurulu kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eşgüdüm toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre şehrinde, PAB Genel Kurulu kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eşgüdüm toplantısına katıldı.