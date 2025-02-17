TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin Halkının Tehcirine Hayır

Kurtulmuş, Filistin halkının Gazze'den tehciri ile ilgili yeni tekliflerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin Halkının Tehcirine Hayır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin halkının haklarını koruma konusundaki kararlılığını dile getirerek, Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen yeni tekliflerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bu tür tekliflerin masaya konmasını ve üzerlerinde konuşulmasını düşünmenin dahi imkansız olduğunu ifade etti.

Türk hükümetinin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini de vurguladı. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin artmasıyla birlikte Filistin meselesinin önemini yeniden gözler önüne serdi.

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