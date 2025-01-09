TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Büyükelçilerini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Büyükelçilerini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijor Hasanss ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile bir araya geldi. Kabul, TBMM Başkanı'nın makamında gerçekleşti.

Bu önemli görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtulmuş'un liderliğindeki bu diplomatik görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan’ı makamında kabul etti.