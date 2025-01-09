TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Büyükelçilerini Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın büyükelçilerini makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Büyükelçilerini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Büyükelçilerini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijor Hasanss ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile bir araya geldi. Kabul, TBMM Başkanı'nın makamında gerçekleşti.

Bu önemli görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtulmuş'un liderliğindeki bu diplomatik görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan’ı makamında kabul...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan’ı makamında kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEVA Partisi'nden Aşı Karşıtı Açıklamalara Sert Tepki
2
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Topu Taca Atmış'
3
Beyoğlu Meclisi'nde Sosyal Tesislerdeki Zamlar Onaylandı
4
BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert'tan Yeni Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrik Mesajı
5
Ramaphosa'dan Mozambik’e Destek: SADC Ülkeleri Yanında
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye’nin İmarı Üzerine Görüştü
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Yaptırımlarına Yeni Yaklaşım

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak