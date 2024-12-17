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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mevlana'yı Vefatının 751. Yılında Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 751. vefat yıldönümünde anarak insanlığa önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:08
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mevlana'yı Vefatının 751. Yılında Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mevlana'yı Anarak İyilik Mesajı Verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 751. yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mevlana'nın eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik temalarına dikkat çekti.

Mevlana'nın Öğretilerine Vurgu

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Büyük mutasavvıf ve gönül insanı Mevlana'yı, vefatının 751'inci yıl dönümünde, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mevlana'nın tüm insanların eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden sözlerini; çağları aşarak nesilden nesile ulaşan bilgelik, hikmet ve hoşgörü çağrılarını duymaya, anlamaya ve yaşamaya insanlık olarak her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız."

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