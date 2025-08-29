TBMM Başkanı Kurtulmuş: Örgütün Hızla Silah Bırakıp Kendini Feshetmesi Şart

Kurtulmuş sürecin hızlanması gerektiğini vurguladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin bir an önce tamamlanmasının önemine dikkat çekti ve konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu iş hayırlı bir iştir. Bu işin bir an evvel tamamlanması, bunun için de örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım" dedi.

Kurtulmuş, atılacak adımların sürecin ilerleyişinde belirleyici olacağını belirterek, hızlı ve kararlı bir sürecin gerekliliğini ifade etti.