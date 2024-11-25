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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bosna Hersek'in Devlet Günü Kutlaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:36
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bosna Hersek'in Devlet Günü Kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bosna Hersek'e Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü'nü kutladı. Bu özel gün vesilesiyle, Kurtulmuş sosyal medya hesabında dost ve kardeş ülke Bosna Hersek için kutlama mesajı paylaştı.

Kutlama Mesajı

Kurtulmuş, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in 25 Kasım Devlet Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, iki ülke arasındaki kardeşliğin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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