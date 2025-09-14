TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İngiltere'deki Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş kazanan Buse Naz ve Büşra'ya tebrik

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan milli boksörlere tebrik

Kurtulmuş'tan kutlama mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar'ı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'mizin spordaki başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Buse Naz Çakıroğlu'nu ve Büşra Işıldar'ı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum."