TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İngiltere'deki Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş kazanan Buse Naz ve Büşra'ya tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar'ı sosyal medyadan kutladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan milli boksörlere tebrik

Kurtulmuş'tan kutlama mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'mizin spordaki başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Buse Naz Çakıroğlu'nu ve Büşra Işıldar'ı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum."

