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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Keyman'a Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Prof. Dr. Fuat Keyman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Keyman'a Başsağlığı Mesajı

Numan Kurtulmuş'tan Başsağlığı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman'ın vefatının ardından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya kanalında yaptığı paylaşımda, "Eserleri, öğrencileri ve çalışmalarıyla ülkemize ve bilim dünyasına büyük katkılarda bulunan; Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Fuat Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

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