TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Er Sefer Alan için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için taziye mesajı yayımladı.

Başsağlığı Dilekleri

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiğimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu anlamlı mesaj, şehidin ailesi ve Türk milletine olan saygının bir göstergesi olarak dikkat çekti.