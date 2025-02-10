TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının 107. yılında anmak üzere sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, mesajında, "Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum. Devlet aklı, feraseti, stratejik öngörüsü ve hayata geçirdiği birçok projeyle yakın tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden olan Sultan Abdülhamid Han, Filistin için verdiği mücadeleyle de daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.