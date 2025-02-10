DOLAR
36,01 -0,06%
EURO
37,23 -0,03%
ALTIN
3.355,45 -1,46%
BITCOIN
3.520.941,85 -1,57%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı vefatının 107. yılında rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının 107. yılında anmak üzere sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, mesajında, "Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum. Devlet aklı, feraseti, stratejik öngörüsü ve hayata geçirdiği birçok projeyle yakın tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden olan Sultan Abdülhamid Han, Filistin için verdiği mücadeleyle de daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen Yeni Ayakkabılarıyla Seyahate Çıkıyor
2
Uludağ Ormanlarında Arı Türlerinin Çeşitliliği Araştırılacak
3
Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler
4
Lübnan, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı
6
Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt
7
Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Hayat Kurtaran Uyarılar

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!