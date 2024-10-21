TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Aydın Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın'da Valiliği Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Aydın ilini ziyaret etti. Bu kapsamda Aydın Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette Vali Yakup Canbolat ve yöresel kıyafet giymiş minik öğrenciler tarafından karşılandı.

Minik Öğrencilerden Çiçek Takdimi

Ziyaret esnasında küçük öğrenciler, Kurtulmuş’a çiçek hediye ederek sevimli bir karşılamada bulundular. Ziyaretin devamında, TBMM Başkanı güvenlik güçlerini selamladı ve ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

AK Parti Milletvekilleri de Eşlik Etti

Kurtulmuş’a bu ziyareti sırasında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de eşlik etti.