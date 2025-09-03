DOLAR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajla Mevlit Gecesi'ni tebrik etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:57
Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.'

Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin (a.s.) dünyayı teşrifini idrak ettiğimiz Mevlit Gecesini tebrik ediyorum.

