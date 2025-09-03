TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, Mevlit Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.'

Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin (a.s.) dünyayı teşrifini idrak ettiğimiz Mevlit Gecesini tebrik ediyorum.