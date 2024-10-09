TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Resmi Ziyaret Detayları
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyareti, Meclis Başkanlığı aracılığıyla duyuruldu.
Aşkabat'taki Forum
Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum yılı anısına düzenlenecek olan "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.
İkili Görüşmeler ve Ziyaretler
Forum içerisinde çeşitli ikili görüşmeler düzenleyecek olan Kurtulmuş, ayrıca Türkmenistan Meclisi’ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüşmeler yapacak.
Önemli Toplantılar
Numan Kurtulmuş'un, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.