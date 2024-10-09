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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'da uluslararası forumda önemli görüşmeler yapacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:46
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Resmi Ziyaret Detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyareti, Meclis Başkanlığı aracılığıyla duyuruldu.

Aşkabat'taki Forum

Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum yılı anısına düzenlenecek olan "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

İkili Görüşmeler ve Ziyaretler

Forum içerisinde çeşitli ikili görüşmeler düzenleyecek olan Kurtulmuş, ayrıca Türkmenistan Meclisi’ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüşmeler yapacak.

Önemli Toplantılar

Numan Kurtulmuş'un, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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