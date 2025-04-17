TBMM Çocuk Hakları Başkanı Katırcıoğlu, BM Temsilcisi M'jid ile Görüştü

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Katırcıoğlu, M'jid ve beraberindeki heyeti Meclis'te ağırlayarak, M'jid'in çocuk hakları konusundaki kararlı mücadelesini takdir etti. Türkiye'nin, çocuk haklarının geliştirilmesi konusunda attığı adımlara vurgu yapan Katırcıoğlu, çocukları sadece şiddetten korumakla kalmayıp, aynı zamanda onların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Çocuklara yönelik LGBT faaliyetlerindeki artışa dikkat çeken Katırcıoğlu, bu duruma karşı komisyon olarak duyarlılık göstermekte olduklarını ifade etti. Çocukların sağlıklı bir geleceğe yönelmesi için gerekli tedbirleri almaya kararlı olduklarını söyledi.

Çocuk haklarına dair uygulamaları yerinde incelediklerini ve Meclis’e mevzuat önerilerinde bulunduklarını kaydeden Katırcıoğlu, çocukların kendi haklarını bilmesinin önemine değinerek, Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere Anayasa ve Meclis işlemlerini çocuk diliyle özetleyen bir kitapçık hazırladıklarını aktardı. Bu kitapçık, tüm çocuklara ulaşılması hedefiyle düzenlendi.

Katırcıoğlu, ayrıca 6 Şubat depremi sonrası deprem bölgelerine giderek, oradaki çocuklarla ilgilendiklerini ve rapor oluşturduklarını belirtti. Japonya’ya yaptıkları ziyaret ile diğer ülkelerdeki çocuklara yönelik uygulamaları incelediklerini dile getirdi.

Dijital alanda çocukları bekleyen tehditlere de dikkat çeken Katırcıoğlu, son altı aydır bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve bu alanın ciddi riskler barındırdığını kaydetti. Komisyonun, istismarcılardan çocukları korumak için bir teknoloji anlayışı geliştireceğine vurgu yaptı.

Filistin’de yaşanan katliamdan bahseden Katırcıoğlu, bu durumu görmezden gelmenin insanlık açısından eleştirileceğini dile getirdi.

Görüşme sırasında M'jid, Türkiye’de çocuk hakları konusundaki çalışmaların önemini vurgulayarak, dijital alanda şiddetin çeşitliliğine dikkat çekti. M'jid, bilgi iletişim teknolojileri şirketlerinin de sorumluluk alması gerektiğini ifade etti ve bu bağlamda alınacak tedbirlerin önemine değindi.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu (sağ 3), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid (sol 4) ile bir araya geldi.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu (sağ 3), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid (sol 4) ile bir araya geldi.