TBMM'de 9. Yargı Paketi ve 2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM'de Önemli Gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul, 30 Ekim Çarşamba günü haftalık çalışmalarına başlayarak öncelikle ilgili teklifi ele alacak.

9. Yargı Paketi Üzerine Değişiklikler

Bu teklifle birlikte, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Ayrıca, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı için çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak. İlan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata davet edilecek.

Buna ek olarak, 2 yıl içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan ya da aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış yöntemleri güncellenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu ise uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin genel görüşmelerine de katılacak. Komisyon, ayrıca TBMM Başkanlığının bütçesini de değerlendirecek.

Diğer Komisyon Görüşmeleri

İhtisas komisyonları, yönetim altındaki konuları ele alacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı şekilde "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu"nu görüşmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonunda bir sunum yapacak.

Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 farklı kanun teklifini tartışacak.

Parti Toplantıları

Çarşamba günü, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.