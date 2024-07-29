TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Önemli Değişiklikler

TBMM Genel Kurulu'nda Sahipsiz Hayvanların Korunmasına Yönelik Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanları korumaya yönelik önemli düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin ilk 5 maddesini oy çokluğuyla kabul etti.

Hayvan Koruma Kanunu'nda Yapılacak Değişiklikler

Teklif ile hayvanların durumunu belirleyen Hayvanları Koruma Kanununda önemli değişiklikler önerildi. Kanunun amaçlarına, "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesinin eklenmesi planlanmaktadır.

Sahipsiz hayvanların yönetimi konusunda gerekli tanımlar yapılacak ve sahipli ile sahipsiz hayvan kavramları net bir şekilde belirlenecektir. Ayrıca, sahipsiz hayvanlar için yürütülecek çalışmalarda, hayvanların sahipli olabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıt zorunluluğu getirilecektir.

Hayvan Bakımevi Tanımında Değişiklik

Bakımevi tanımı değişecek. Yeni tanıma göre, hayvan bakımevleri; "Bakanlıktan izin almak şartıyla kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği tesisler" olarak ifade edilecektir.

Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumlulukları

Yerel yönetimler, sahipsiz hayvanların bakımını sağlamak amacıyla gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde hayvan bakımevleri kuracak ve gerekli tedavi ile eğitim süreçlerini yürütecektir. Bakımevlerine alınan hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kaydedilecektir.

Hayvan bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına karşı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Yasa Dışı Uygulamalara Karşı Önlemler

Sahipsiz hayvanların, bakımevinin dışına bırakılması veya terk edilmesi yasaklanacak. Bu, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımını sağlama yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerini hedeflemektedir.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin 5'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından oturuma ara verdiklerini belirtti. Birleşim, saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapatıldı.