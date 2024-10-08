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TBMM'de Kadın ve Çocuklar İçin Susma Eylemi Gerçekleştirildi

TBMM'de, Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:25
TBMM'de Kadın ve Çocuklar İçin Susma Eylemi Gerçekleştirildi

TBMM Genel Kurulu'nda Anlam Dolu Anlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kadınlar ve çocuklar için bir dakikalık anlamlı bir susma eylemine ev sahipliği yaptı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturum öncesinde öldürülen kadın ve çocuklar için sessiz kalmayı tercih etti.

Adalet İçin Susma Eylemi

Oturumun başlamasının ardından, Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek" şeklinde konuştu.

Destek ve İfadeler

Karaca’nın eylemi, Genel Kurulda birçok milletvekilinin alkışlarıyla desteklendi. Ardından, gündem dışı söz almak isteyen üç milletvekiline sırasıyla söz verildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunlarını dile getirirken; MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin sıkıntılarına değindi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı hakkında konuştu ve sözlerini "Yaşamak güzel ancak sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." ifadeleriyle sonlandırdı. Yontar, konuşmasının sonunda peruğunu çıkarıp maske takarak dikkat çekti ve tüm milletvekilleri kendisini ayakta alkışladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için...

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için...

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.

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