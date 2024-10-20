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TBMM'de Kanun Teklifleri ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM, tüketici koruma yasası ve Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi gibi önemli gündem maddeleri ile toplanıyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:02
TBMM'de Kanun Teklifleri ve Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

TBMM Genel Kurulu Bu Hafta Toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta önemli gündem maddeleri ile toplanacak. Genel Kurul, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifini, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi ve 9. Yargı Paketi'ni ele alacak.

Kredi Sözleşmeleri ve Tüketici Hakları

Genel Kurul, haftalık çalışmasına 22 Ekim Salı günü başlayarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Bu teklif kapsamında, kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden kurulabilmesi için kimlik doğrulama yöntemlerinin devreye sokulması öngörülüyor.

Doğrudan Satış Düzenlemeleri

Doğrudan satış sistemine yönelik düzenlemeler ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin net bir şekilde belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili hususlarda uzlaşma müessesesinin uygulanmasına da olanak tanınacak.

İstihdam ve Rekabet Gücü Artırma

Yurt içindeki pazar yerlerinin rekabet gücünü artırmak, istihdamı yükseltmek ve daha fazla işletmeyi ihracata yönlendirmek için çeşitli destekleyici tedbirler alınması planlanıyor.

Lübnan Tezkeresi de Görüşülecek

Genel Kurul'un bir diğer önemli gündem maddesi ise Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da görev yapan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi. Tüketici koruma kanun teklifinin ardından, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

9. Yargı Paketi'nin Detayları

9. Yargı Paketi'nde Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısının artırılmasını öngörmekte. Ayrıca, trafikten men edilerek alıkonulan araçların satış usulü, sesli ve yazılı hakaret suçları gibi konularda da değişiklikler yapılacak. Arabuluculuk eğitimini başarıyla tamamlayan ve mesleğinde 20 yıllık kıdemi olanların, yazılı sınav yapmadan arabuluculuk siciline kayıt olabilmesi sağlanacak.

Bütçe Görüşmeleri ve İhtisas Komisyonları

Bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılacak sunum ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. TBMM İhtisas Komisyonları da gündemlerindeki konuları ele almak üzere toplanacak. Adalet Komisyonu, noterlik düzenlemelerini içeren bir kanun teklifini gözden geçirecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, sığınmacı öğrencilerin durumları hakkında sunumlar alacak.

Siyasi Parti Toplantıları

Salı ve Çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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