Bist 100
10.336,5 0%
DOLAR
32,27 0,08%
EURO
34,73 -0,18%
ALTIN
2.388,82 -0,35%

TBMM'de tartışma: Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı konusunda CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı ile ilgili tartışma yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 20:56
TBMM'de tartışma: Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı konusunda CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini söylemesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Akdoğan, idamların fikirleri nedeniyle gerçekleştiğini savunurken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta 1400 senelik iftiradan bahsederek özür dilemesini istedi.

Akdoğan: "Anayasa Tam Uygulansın Dedikleri İçin İdam Edildiler!"

Umut Akdoğan, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil, anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler. Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur’u asarken yaptınız bunu. Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu" ifadelerini kullanarak idamların fikirleri bastırmak için yapıldığını savundu.

Usta: "1400 Senelik İftira!"

Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi. Usta, 1400 senedir demenin bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret olduğunu savunarak Akdoğan'ın özür dilemesini istedi. Usta, ayrıca Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için o dönem Meclis'e bir kanun teklifi geldiğini ve bu teklife CHP'den 28 milletvekilinin kabul oyu verdiğini hatırlattı.

Günaydın: "CHP'nin Hatalı Oyundan Pişmanlığı Var"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47'sinin CHP oyu olduğunu belirtti. Günaydın, Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için 273 kabul oyu verildiğini de hatırlatarak şu ifadelere yer verdi: "O kabulün içerisinde 28 CHP’linin de oyu var. O 28 CHP’linin 1972’deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında ’evet’ diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar."

 

Bu sözlerin ardından iki parti arasında sözlü atışmalar devam etti

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına son dakika destek! 2 bin lira o emekliye ödenecek

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Sigara fiyatı 70 TL oldu! Son dakika zam tiryakileri çileden çıkaracak

Mercimekten beyaz peynir yapabilirsiniz! Şaşırtıcı ancak lezzeti aynı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
6
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
7
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu

O kişilere 5000 TL kira yardımı yapılacak! Listedeki şartları taşıyan yaşadı

Tek SMS ile hesaplara 10.000 TL yatırılacak! Nakit para arayanlara hızır gibi yetişti

Mercimekten beyaz peynir yapabilirsiniz! Şaşırtıcı ancak lezzeti aynı

Sigara fiyatı 70 TL oldu! Son dakika zam tiryakileri çileden çıkaracak

Emekli maaşlarına son dakika destek! 2 bin lira o emekliye ödenecek

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması

3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!

Kamu bankası tek başvuruya 7500 TL veriyor! O bankada herkesin hesabı var

Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Bakanlık iki şartla faizsiz 300.000 TL kredi verecek! O detaya dikkat