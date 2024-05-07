TBMM'de tartışma: Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı konusunda CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini söylemesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Akdoğan, idamların fikirleri nedeniyle gerçekleştiğini savunurken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta 1400 senelik iftiradan bahsederek özür dilemesini istedi.



Akdoğan: "Anayasa Tam Uygulansın Dedikleri İçin İdam Edildiler!"

Umut Akdoğan, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil, anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler. Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur’u asarken yaptınız bunu. Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu" ifadelerini kullanarak idamların fikirleri bastırmak için yapıldığını savundu.

Usta: "1400 Senelik İftira!"

Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi. Usta, 1400 senedir demenin bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret olduğunu savunarak Akdoğan'ın özür dilemesini istedi. Usta, ayrıca Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için o dönem Meclis'e bir kanun teklifi geldiğini ve bu teklife CHP'den 28 milletvekilinin kabul oyu verdiğini hatırlattı.

Günaydın: "CHP'nin Hatalı Oyundan Pişmanlığı Var"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47'sinin CHP oyu olduğunu belirtti. Günaydın, Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için 273 kabul oyu verildiğini de hatırlatarak şu ifadelere yer verdi: "O kabulün içerisinde 28 CHP’linin de oyu var. O 28 CHP’linin 1972’deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında ’evet’ diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar."

Bu sözlerin ardından iki parti arasında sözlü atışmalar devam etti