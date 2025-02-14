TBMM'de Yangın Güvenliği: Algılama ve Uyarı Sistemleri Devrede

TBMM Yangın Güvenliğini Üst Düzeye Taşıyor

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis yerleşkesindeki binaların tamamında yangın algılama sistemleri bulunduğunu ve bu sistemlerin periyodik bakımlarının yapıldığını açıkladı. Yangın sensörleri ve duman dedektörleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir yangın söndürme ekibi tarafından takip ediliyor.

Özelleşmiş Yangın Önlemleri

Bozdağ, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın yangın tedbirleri ile ilgili yazılı sorusuna verdiği yanıtta, Halkla İlişkiler Binası'ndaki yangın algılama sistemlerinin yönetmeliklere uygun olduğunu vurguladı. 'Odalardaki yangın algılama sistemi, duman yoğunluğuna göre hassasiyet ayarlı dedektörlerle kontrol edilmektedir' dedi.

Otomatik Söndürme Sistemleri ve Güvenlik Önlemleri

Milletvekili odaları ve koridorlarda otomatik sulu yağmurlama söndürme sistemi bulunduğunu belirten Bozdağ, kritik arşivlerde ise 'FM200 gazlı söndürme sistemi' uygulandığını duyurdu. Ayrıca, mutfaklarda bulunan davlumbaz söndürme sistemleri ile olası yangın risklerine anında müdahale ediliyor.

Yangın Merdivenleri ve Acil Çıkış Önlemleri

Yangın dolaplarının acil su takviyesine uygun olduğunu aktaran Bozdağ, yangın merdivenlerinin yönetmelikten bağımsız olarak tasarlandığını ve çıkış kapılarının hiçbir zaman kilitli tutulmadığını belirtti. Yangın kapıları yüksek aleve en az 90 dakika dayanabilecek şekilde üretilmiştir.

Eğitim ve Tatbikat Süreçleri

Bozdağ, TBMM Acil Durum Planı çerçevesinde her yıl düzenli tatbikatlar yapıldığını ve bu yıl 11 tatbikata 1473 kişinin katıldığını ifade etti. Yangın güvenliği alanında sürekli eğitimler yürütülmektedir.

Yangın algılama ve söndürme sistemleri ilgili tüm ekipmanların çalışma kontrollerinin günlük olarak yapıldığını ve yılda en az üç kez bakım yaptırıldığını belirten Bozdağ, 'TBMM yerleşkesindeki tüm binalar yangın tehditlerine karşı donatılmıştır' dedi.