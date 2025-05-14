TBMM Dilekçe Komisyonu'na 2 Yılda 19 Bin Başvuru Yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe Yağmuru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na son iki yılda 18.949 başvuru yapıldığı açıklandı. Komisyon, vatandaşların dilek ve şikayetlerini titizlikle inceleyerek çözüme kavuşturmaya çalışıyor.

Başkan Karamık'tan Taziye Mesajı

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Karamık, toplantıda kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi. Önder'in, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder'i Unutmadılar

Karamık, Önder'in hedeflerinin Türkiye'nin huzuruna ve milli birlik ile kardeşliğe katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirtti.

Dilekçe Başvurularında Artış

Karamık, TBMM'ye gelen şikayet ve dilekçeleri incelediklerini kaydederek, e-dilekçe sistemi başta olmak üzere pek çok yöntemle başvuru yapılabileceğini duyurdu. 28. Yasama Dönemi'nde, 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla komisyona gelen dilekçe sayısının 18.949 olduğunu vurguladı. Ayrıca, 35 Başkanlık Divanı toplantısında 16.928 dilekçe hakkında karar verildiğini ve 185 dilekçenin mevzuata uygun olmadığı ya da mükerrer olduğu gerekçesiyle hıfzedildiğini açıkladı.

İtirazlar İnceleniyor

Toplantıda, Komisyon üyesi DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan tarafından itiraz edilen Başkanlık Divanı kararları da görüşüldü.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık (ortada) başkanlığında toplandı. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 2 yılda 18 bin 949 başvuru yapıldığı bildirildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık (ortada) başkanlığında toplandı. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 2 yılda 18 bin 949 başvuru yapıldığı bildirildi.