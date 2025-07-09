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TBMM Genel Kurulu Gündemine Dair Önemli Konuşmalar Yapıldı

TBMM Genel Kurulu, Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı ve önemli konuşmalar gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:31
TBMM Genel Kurulu Gündemine Dair Önemli Konuşmalar Yapıldı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi. Gündeme geçmeden önce, üç milletvekiline gündem dışı söz verildi.

Önemli Kanun Teklifleri

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kazanan güreşçilere "devlet sporcusu" unvanı verilmesi ve sporcu şeref aylığı bağlanması amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Demokrasi Vurgusu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de demokrasinin büyük bir tehdit altında olduğunu öne sürdü. Seçilmiş bir milletvekili ile 14 belediye başkanının cezaevinde olduğunu dile getiren Başarır, muhalefetsiz bir Türkiye'nin istenildiğini savundu.

Başarır, "Orta Doğu'da seçimle gelen iktidarlar, televizyon kanallarını kapattı ve muhalifleri tutuklattı. Şimdi Türkiye'de de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz; iradenize sahip çıkın, demokrasiye sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İnsanlık Suçu Mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılına dikkat çekerek bunun bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Özen, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın benzerinin bugün Gazze’de tekrarlandığını bildirdi.

Özen, "O gün sadece bir şehir değil, insanlık da düşürüldü. Müslüman oldukları için Gazze'de de masum insanların hayatları, uluslararası çatışmaların kurbanı olmaktadır" diyerek uluslararası kamuoyunu bu meseleye dikkat etmeye çağırdı.

Çeşitli Sloganlar ve Tepkiler

Özen'in konuşmasının ardından, CHP milletvekilleri, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde slogan atarak, haklarında soruşturma yürütülen belediye başkanlarına destek verdiklerini belirttiler.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul çalışmaları esnasında, CHP sıralarındaki milletvekilleri ellerinde gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarıyla protesto düzenledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul çalışmaları esnasında, CHP sıralarındaki milletvekilleri ellerinde gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarıyla protesto düzenledi.

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