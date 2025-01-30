TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefetin Teklifleri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, muhalefet partileri CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerilerini kabul etmedi.

Yeni Yol Partisi'nin Kayyum Eleştirisi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye'deki kayyum uygulamalarının demokrasi, hukuk ve devlete olan güveni zedelediğini savundu. Son dönemlerde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bazı belediyelere yönelik atamaları eleştiren Kaya, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden uzaklaştırılmasına dikkat çekti.

İYİ Parti'den Özel Okullar Üzerine Uyarı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, büyük şehirlerde özel okul ücretlerinin 1 milyon liraya kadar yükseldiğini belirterek, bu fiyatların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Türkoğlu, konuyla ilgili bir araştırma yapılmasını talep etti.

DEM Partisi ve Yargının Siyasallaşması İddiası

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, muhalefetin susturulmasına yönelik yargının siyasallaştırıldığını iddia etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise, yargının siyasallaşmadığını savunarak suç işleyen herkesin cezasını çekeceğini ifade etti.

Gazetecilik Faaliyeti Tartışması

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Halk TV'de başlatılan soruşturmayı eleştirerek, gazetecileri korumayan bir sistemin varlığını öne sürdü. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, suç teşkil eden eylemler karşısında gazeteci kimliğinin bir imtiyaz olamayacağını vurguladı.

Oylama Sonuçları

Yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulu, şimdi de ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçmeye başladı.