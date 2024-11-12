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TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri, oylama sonucunda kabul edilmedi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:44
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Grup Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından sunulan gündeme ilişkin grup önerileri, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Saadet Partisi'nin sunmuş olduğu Filistin konusundaki grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırılarında yaklaşık 50 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 bine yakın kişinin de yaralandığını dile getirdi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun önemine değindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü havada bırakmayalım. Genel görüşme talebimizi kabul edin, soykırımcı ve işgalci olduklarını, aynı zamanda katliamcı olduklarını bütün dünyaya, lafla değil, somut olarak burada ispat edelim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, sanal kumarın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi. Akalın, "Gençlerimizi hayattan koparan yasa dışı şans oyunlarına erişimi engellemeli, bunun önüne geçmek için ciddi, kalıcı bir altyapı oluşturmaya çalışılmalı" diye konuştu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, belediyelere kayyum atanmasının halkın iradesine ipotek koymak olduğunu savunarak, bu duruma sert eleştirilerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 19 milyon öğrencinin eğitimi için devletin bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su sağlamak zorunda olduğunu ifade etti. Özçağdaş, çocukların açlığının bir anayasal sorun olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ardından, muhalefet partilerinin önerileri kabul edilmedi. Ayrıca, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gündeme alınmasına ilişkin önergesi de reddedildi.

Araştırma Komisyonlarına Üye Seçimi Yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunmasına yönelik komisyonlar için üye seçimleri gerçekleştirilmiştir. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bu komisyonların ilk toplantısını 20 Kasım Çarşamba günü yapacağını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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