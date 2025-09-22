TBMM Komisyonu 24 Eylül'de Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek

Toplantı Bilgileri

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. toplantısını 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Birinci Oturum

Komisyonun birinci oturumunda temsilcileri dinlenecek kuruluşlar şunlar: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ve Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV).

İkinci Oturum

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerinin dinleneceği bildirildi.