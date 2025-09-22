TBMM Komisyonu 24 Eylül'de Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 24 Eylül'de TBMM Tören Salonu'nda, Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenleyeceği 12. toplantıda düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:52
TBMM Komisyonu 24 Eylül'de Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek

TBMM Komisyonu 24 Eylül'de Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek

Toplantı Bilgileri

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. toplantısını 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Birinci Oturum

Komisyonun birinci oturumunda temsilcileri dinlenecek kuruluşlar şunlar: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ve Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV).

İkinci Oturum

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerinin dinleneceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menderes'te Nakliye Asansörü Faciası: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Yeni Yerleşkesi Törenle Açıldı
3
İzmir'de Yatırım ve Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 84 Gözaltı, 53 Tutuklama
4
Diyarbakır Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı
5
Rusya: Ukrayna'ya Ait 114 İHA Çeşitli Bölgelerde Vuruldu
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Gazze'de can kaybı 65 bin 344'e yükseldi — Son 24 saatte 61 ölüm

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta