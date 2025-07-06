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TBMM Komisyonu Denizli'deki Zirai Don Etkilerini İnceledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Denizli'nin Çivril ilçesinde meyve bahçelerini inceledi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:40
TBMM Komisyonu Denizli'deki Zirai Don Etkilerini İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi.

Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren komisyon, Işıklı Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile birlikteki heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşerek bahçelerdeki son duruma ilişkin önemli bilgiler aldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamit Çakal ile AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da komisyon üyelerine eşlik ederek çalışmalara destek verdiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'de...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'de meyve bahçelerinde zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile birlikte heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşerek bahçelerdeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'de...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'de meyve bahçelerinde zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile birlikte heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşerek bahçelerdeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

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