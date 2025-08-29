TBMM Olağanüstü Toplantısı ve Bakan Programları — 29 Ağustos 2025

GÜNDEM / 29 Ağustos 2025

Anadolu Ajansı tarafından duyurulan günün programı ve önemli gelişmeler aşağıda yer almaktadır.

Meclis ve Cumhurbaşkanlığı

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama · Yürütme · Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, evlilik kredisinden faydalanan Ayşe Hanım Mutafoğlu-Mehmet Güçlü çiftinin nikah törenine katılacak, Pamukeller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyarette bulunacak. (Denizli/13.50-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'te İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek. (İzmir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Uzundere İlçe Başkanlığı ile İl Başkanlığını ziyaret edecek, Demirciler ve Kongre caddelerinde esnafa ziyarette bulunacak, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı'na katılacak. (Erzurum/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi · Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışını yapacak. (Erzurum/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Araklı İlçe Teşkilatı ile buluşacak, Of Belediyesi, Of İlçe Başkanlığı ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, yapımı devam eden Yomra Giriş Kavşağı'nı inceleyecek ve Trabzon'un Fethinin 564. Yıl Dönümü Programı'na katılacak. (Trabzon/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı iş gücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya · Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze’ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" Paneli'ne katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağı programa iştirak edecek. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek; etkinlik, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlıyor. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. (Riga/14.45) (Fotoğraflı)

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması maçlarının kura çekimi, Grimaldi Forum'da yapılacak. (Monako/14.00/15.00)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak. (İzmir/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK maçlarıyla başlayacak. (Van/19.00/İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde klasman, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

