TBMM ve İran İslami Şura Meclisi Arasındaki Görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın Görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde yapıldı.

Bölgesel İşbirliğinin Önemi

Kurtulmuş, iki dost ülke olarak bölgedeki gelişmelere dair işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. İlaveten, İsrail'in yalnızca Gazze ve Filistin üzerindeki hedeflerinin değil, daha geniş bir saldırı planının olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Netanyahu hükümetinin dini fanatizmle hareket ederek saldırıları daha üst bir seviyeye taşımaya çalıştığını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Gelişmeler

Kurtulmuş, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvurunun, hem Filistin hem de İsrail için yeni bir dönemi başlattığını söyledi. Bu durumun, uluslararası alanda İsrail’e yönelik önemli bir baskı yarattığını ve soykırım ifadesinin divan kayıtlarına girmesi ile İsrail’in köşeye sıkıştığına dikkat çekti.

İslami Birlik ve Filistin Meselesi

Kurtulmuş, uluslararası alanda İsrail’in yalnızlaştırılmasının yanı sıra İslam ümmetinin birliğinin sağlanması ve Filistin meselesinin insanlık sorunu olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Galibaf’tan Teşekkürler

Galibaf, Türkiye'nin birlik mesajı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran’daki önemli törenlerdeki katılımı için Kurtulmuş’a teşekkür etti. Ayrıca, Galibaf, Filistin meselesinin yalnızca bir bölge sorunu değil, küresel boyutları olan bir mesele olduğunu belirtti.

Gelecek Davetleri

Son olarak, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Kurtulmuş’a İran’a davetini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf (solda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf (solda) ile bir araya geldi.