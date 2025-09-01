TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları: 6 Milletvekili Hakkında 11 Dosya
Dosyalar Karma Komisyonu'na Sevk Edildi
Meclis Başkanlığına 6 milletvekili hakkında toplam 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Söz konusu dosyalar, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri kapsamında değerlendirilmek üzere, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi.
İsimler ve Dosya Dağılımı
Karma Komisyonu'na gönderilen isimler şunlar:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.
Özgür Özel hakkında 4 dosya bulunurken, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer dosya yer alıyor.
Konuya ilişkin dosyalar, Karma Komisyonu tarafından incelenmek üzere resmen havale edilmiştir.