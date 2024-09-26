TCSG Umut Gemi, Datça Açıklarında Göreve Başladı

TCSG Umut Göreve Başladı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren TCSG Umut gemisi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında emniyet ve keşif karakol görevine başladı.

Denizlerde Yardım İçin Hazır

Denizlerde ihtiyaç durumundaki insanlara ve balıkçılara yardımcı olma amacı güden TCSG Umut, 88 metre uzunluğu ile dikkat çekmekte ve ileri teknoloji sistemleriyle donatılmıştır.

Komutanlığın En Büyük Gemisi

TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın en büyük gemilerinden biri olarak öne çıkıyor ve bu görevde önemli bir rol üstleniyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.