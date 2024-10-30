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TEDx Bitlis Beşminare Gençlik Konferansı Gerçekleşti

Bitlis'te, Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde gerçekleştirilen TEDx etkinliği, gençleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:15
TEDx Bitlis Beşminare Gençlik Konferansı Gerçekleşti

TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar Etkinliği

Bitlis'te, Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde, "Fark Yarat" temasıyla düzenlenen "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar" etkinliği, Doğu Anadolu'nun ilk TEDx Gençlik Konferansı olarak biliniyor.

Etkinliğin Açılışı

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eren Holding ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, konuşmasına Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlayarak başladı. Eren, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bitlis'imizin cömert ve misafirperver insanlarla dolu bir şehir olduğunu biliyorum," dedi.

Gençlerden Umutlarını Yitirmemelerini İstedi

Sanatçı Erol Evgin, etkinlikte gençlerle deneyimlerini paylaşarak, gençlerin değer verdikleri insanları dinlemeleri gerektiğinin altını çizdi. Evgin, gençlere umutlarını yitirmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Hiçbir zaman vazgeçmeyin," ifadelerini kullandı.

BETAV ve Etkinlik Katılımcılarına Teşekkürler

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, etkinliğe renk katan herkese teşekkür ederken, organizasyon sorumlusu Merdan Güler, 13 aydır bu etkinliği gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Güler, "Bu benim için çok anlamlı ve değerli, çünkü TEDxBesMinare gerçek oldu," diyerek etkinliğin gençler için ilham verici bir platform amacı taşıdığını vurguladı.

Bitlis'te Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar"...

Bitlis'te Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Eren Holding ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren (sağ 2) ve sanatçı Erol Evgin (sol 2) de katıldı.

Bitlis'te Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar"...

Bitlis'te Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Eren Holding ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren (sağ 2) ve sanatçı Erol Evgin (sol 2) de katıldı.

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