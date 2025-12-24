Tek Kulakta Çınlama Uyarısı: Ne Zaman Doktora Başvurmalısınız?

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Recep Haydar Koç, toplumda sık görülen kulak çınlamasının çoğu zaman geçici olduğunu ancak bazı durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini vurguladı.

Kulak çınlaması nedir ve ne kadar yaygın?

Op. Dr. Koç, kulak çınlamasının dışarıdan bir ses kaynağı olmadan kulağın veya başın içinde ses duyulması olduğunu belirterek, bu sesin uğultu, vızıltı, ıslık ya da zil sesi şeklinde hissedilebileceğini söyledi. Toplumda oldukça yaygın olan bu şikâyet, erişkinlerin yaklaşık %10-15'inde hayatlarının bir döneminde görülüyor.

Her çınlama hastalık işareti midir?

Çoğu kısa süreli ve hafif çınlamanın ciddi bir soruna işaret etmediğini aktaran Op. Dr. Koç, ancak çınlama uzun sürüyorsa, şiddetliyse veya başka şikâyetlerle birlikteyse altta yatan sağlık problemlerinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Tek kulakta çınlama neden daha riskli?

Op. Dr. Koç, iki kulakta birden görülen çınlamaların genellikle yaşa bağlı işitme kaybı veya uzun süreli gürültü maruziyeti ile ilişkili olduğunu ifade ederken, tek kulakta görülen çınlamaların daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tek taraflı çınlama bazen kulakla veya sinir sistemiyle ilgili özel bir sorunun göstergesi olabiliyor.

En sık nedenler

Çınlamanın en yaygın nedenleri arasında işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, kulak kiri, orta kulak hastalıkları, stres, anksiyete ve bazı ilaçlar yer alıyor.

Yüksek ses nasıl zarar veriyor?

Yüksek sese maruziyetin iç kulaktaki hassas işitme hücrelerine zarar verdiğini belirten Op. Dr. Koç, bu hücreler hasar gördüğünde beynin eksik kalan sesleri telafi etmeye çalışmasının çınlama şeklinde algılandığını, uzun süreli ve tekrarlayan gürültü maruziyetinin riski artırdığını söyledi.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Op. Dr. Koç, şu durumlarda mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti: çınlama ani başladıysa, tek kulaktaysa, giderek artıyorsa ya da uyku ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa. Ayrıca çınlamaya baş dönmesi ve işitme kaybı eşlik ediyorsa iç kulak hastalıkları ve denge sistemi sorunları açısından gecikmeden değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Tedavi ve önlemler

Çınlamanın tek bir tedavisi olmadığını, tedavinin çınlamanın nedenine, süresine, şiddetine ve kişinin yaşam kalitesine etkisine göre kişiye özel planlandığını ifade eden Op. Dr. Koç, gerekirse ilaç tedavisi, işitme cihazları, ses terapileri ve yaşam tarzı düzenlemelerinin birlikte uygulanabileceğini aktardı.

Koruyucu öneriler arasında gürültülü ortamlardan kaçınma, stres azaltma, uyku düzenine dikkat etme, kafein ve sigara tüketimini sınırlandırma ve kulak sağlığının ihmal edilmemesi yer alıyor. Kulaklık kullanımına ilişkin olarak da yüksek sesle ve uzun süreli kullanımın çınlamayı artırabileceği, bu nedenle ses seviyesinin düşük tutulması, uzun süreli kullanımdan kaçınılması ve mümkünse gürültü engelleyici kulaklıkların tercih edilmesi önerildi.

OP. DR. RECEP HAYDAR KOÇ