Tekirdağ Çorlu’da Alacak Tartışması Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu’da Alacak Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Aralığı Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Eski çalıştığı işyerinden alacağı olduğunu öne süren M.E., firma binasına gelerek içerideki kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesinin ardından M.E., üzerindeki bıçağı çıkararak Ş.S.Ç.'ye saldırdı. İki bıçak darbesiyle yaralanan Ş.S.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından sinir krizi geçiren M.E., elindeki bıçakla kendisine de zarar verdi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavga sırasında bir otomobil ile bir motosiklette küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

