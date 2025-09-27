Tekirdağ'da 2 Günlük Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, saatte 40 km'ye varan hızla Tekirdağ açıklarında 11 şilep ve tankeri bekletti; balıkçılar palamut avına çıkamadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:48
Deniz ulaşımında beklemeler ve kıyıda biriken atıklar

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, olumsuz deniz koşulları nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Yerel balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kentte hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü belirtilirken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

