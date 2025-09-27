Tekirdağ'da 2 Günlük Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı
Deniz ulaşımında beklemeler ve kıyıda biriken atıklar
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, olumsuz deniz koşulları nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Yerel balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.
Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Kentte hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü belirtilirken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.