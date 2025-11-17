Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör ise gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu İstanbul-Edirne istikametinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda Afganistan uyruklu 10 ve Suriye uyruklu 10 olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltılar ve Yargılama

Olayla ilgili gözaltına alınan organizatörlerden M.A, O.G, H.U, O.K ve Y.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; B.C.Ş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

