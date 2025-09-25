Tekirdağ'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı — 10 Dekar Zarar

Olay ve müdahale

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yanındaki biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Müdahaleler sonucunda yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarını Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar bölgeden takip etti.

Hasar ve yetkililerin açıklaması

Yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü. Vali Soytürk, yangına ilişkin gazetecilere bilgi vererek soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vali Soytürk şu açıklamayı yaptı: "İtfaiyemiz çok hızlı müdahale etti. Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları, AFAD burada. İtfaiyecilerimiz ve bütün ekipler iş başında. Karadeniz Mahallesi'ne doğru ilerlerken önü alındı. Şimdi soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ev yanmadı, yaralı ve can kaybı yok çok şükür."