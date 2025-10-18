Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da 2 gündür süren poyraz etkisini kaybetti; 9 şilep ve tanker rotasına döndü, balıkçılar avlanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 11:57
Poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz trafiği açıldı

Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın gücünü kaybetmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saate 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen 9 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle rotalarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle tekrar açılarak avlanmaya başladı.

