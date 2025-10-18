Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz trafiği açıldı
Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın gücünü kaybetmesiyle deniz ulaşımı yeniden normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saate 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen 9 şilep ve tanker, şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle rotalarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle tekrar açılarak avlanmaya başladı.
