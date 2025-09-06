DOLAR
Tekirdağ'da Denizde Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde denizde kaybolan B.S. (54) için Sahil Güvenlik ve İl Emniyet dalgıç ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:11
Marmaraereğlisi'nde ekipler aramayı yeniden başlattı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri, dün gece saatlerinde ara verdikten sonra, kayıp kadını bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri, botlarla denizde arama faaliyetlerine devam ediyor.

Kadının yakınları da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Dün, Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren B.S. (54) gözden kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı.

